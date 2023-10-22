Образ супергероя: фани влаштували космічний перфоменс для Роналду – дивовижне фото

У суботу, 21 жовтня, Аль-Наср Кріштіану Роналду здобув домашню перемогу над Дамаком 2:1. Уболівальники господарів зробили подарунок для зіркового капітана.

Перед стартовим свистком на трибунах фани Аль-Насра здійснили класний перфоменс для головної зірки своєї команди – Кріштіану Роналду. Уболівальники присвятили португальцю спеціальний банер, на якому зобразили футболіста у ролі супергероя, повідомляє 24 Канал.

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Ще один подарунок для КріРо

По одну сторону від зображення Кріштіану була цифра "200", яка означає кількість зіграних матчів Роналду у футболці збірної Португалії, а по інший були ініціали нападника та його ігровий номер – CR7.



Перфоменс фанів Аль-Насра для Роналду / Фото Getty Images

Хоча слід відзначити, що в активі Роналду вже 203 зіграні поєдинки за національну команду, яка достроково вийшла на Євро-2024. А володар "Золотих м'ячів"допоміг їй це зробити.

Такий перфоменс уболівальників Аль-Насра надихнув Роналду на футбольному полі. На 56-й хвилині Кріштіану вивів господарів уперед 2:1.

Це взяття воріт стало для CR7 вже 12-м у футболці Аль-Насра у 12-ти зіграних поєдинках поточного сезону Про-ліги Саудівської Аравії-2023/2024. Ще в активі португальського форварда 6 асистів.

До слова, саме гол Роналду став переможним для господарів та у підсумку останнім у поєдинку. До фінального свистка рахунок так і не змінився – перемога Аль-Насра 2:1.

Після 10-ти турів його клуб замикає трійку лідерів турнірної таблиці, набравши 22 бали. Відставання від лідера сезону Аль-Хіляль складає 4 очки.

Нагадаємо, що Роналду виступає у Саудівській Аравії із початку 2023 року, підписавши контракт із Аль-Насром до кінця червня 2025-го. Від моменту переходу Кріштіану провів за саудитів 31 матч – 26 голів та 8 результативних передач.