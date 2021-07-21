Фанат збірної Італії набив тату із зображенням п’яного гравця-чемпіонів Євро-2020: фото

Святкування уболівальників збірної Італії продовжуються. Фанати закарбовують на своєму тілі перемогу "скуадра адзурри" на Євро-2020.

Пам'ятне тату на честь тріумфу Італії на Євро-2020

Півзахисник Ніколо Барелла тепер назавжди буде на тілі одного з італійських фанатів. Уболівальник зробив кумедне тату із зображенням п'яного футболіста.

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На цьому малюнку гравець Інтера насолоджується святкуванням під час візиту до президента Італії Серхіо Маттарелли у Римі. На зустрічі Барелла вирізнявся серед інших футболістів збірної Італії. Гравець був у сонцезахисних окулярах та не боявся випивати.

Зображення півзахисника доповнюється надписом: "It's coming Rome".