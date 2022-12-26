Фатальні останні хвилини: команда Миколенка поступилася аутсайдеру в матчі АПЛ – відеоогляд

Третьою поразкою поспіль завершився поєдинок 17-го туру чемпіонату Англії для підопічних Френка Лемпарда. Boxing Day невдало розпочався для "ірисок".

Евертон – Вулверхемптон 1:2

Голи: Міна, 7 (1:0), Поденсе, 22 (1:1), Аїт-Нурі, 90+5 (1:2)

У понеділок, 26 грудня, в Англії відбулися матчі 17-го туру Прем'єр-ліги. Ліверпульський Евертон на власному полі приймав одного з аутсайдерів чемпіонату Вулверхемптон.

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Евертон продовжує неприємну серію

Команда Віталія Миколенка балансує над зоною вильоту, тож у матчі з "вовками" їм "кров з носа" потрібна була перемога.

Початок поєдинку не віщував нічого поганого підопічним Лемпарда. Вже на 7-й хвилині поєдинку захисник "ірисок" Еррі Міна скористався чудовою подачою з кутового та головою відправив м'яч у сітку воріт Вулвз.

Проте гості швидко оговталися після цього удару і в середині першого тайму зрівняли рахунок. Потугальський вінгер "вовків" Доніел Поденсе ударом по центру воріт пробив голкіпера Евертона та збірної Англії Джордана Пікфорда.

Підопічні Лемпарда могли відігратися на 27-й хвилині гри, а гольову передачу записати на свій рахунок Миколенко. Віталій підключився до атаки своїм лівим флангом і зробив націлену подачу у штрафний майданчик на Ентоні Гордона. Проте атакувальний хав "ірисок" змарнував гольовий момент.

Коли гра добігала до свого завершення, футболісти Вулвз зуміли вирвати перемогу. На 5-й компенсованій хвилины захисник "вовків" Райан Аїт-Нурі отримав пас в штрафному майданчику та вгатив м'яч під ліву стійку. Пікфорд не зумів врятувати свою команду.

Евертон зазнав восьмої поразки в чемпіонаті Англії. У команди Лемпарда 14 очок в 16 поєдинках. Від зони вильоту "ірисок" віддаляє лише один бал.

Відеоогляд матчу Евертон – Вулверхемптон

В наступному 18-му турі АПЛ Евертон зіграє на виїзді проти Манчестер Сіті. Гра відбудеться 31 грудня.