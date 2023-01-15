Осідлав суперника: Миколенко влаштував сутичку у матчі за Евертон – цікаве відео моменту

Евертон 14 січня приймав Саутгемптон у 20 турі АПЛ. Аутсайдер англійської першості здобув свою третю перемогу поспіль в усіх турнірах.

Перший гол у матчі фанати побачили лише наприкінці першого тайму. Евертон завдяки м'ячу Онани повів у рахунку 1:0. Саутгемптон відповів двома голами у другій 45-хвилинці, пише 24 канал.

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Поразка, яка наближає "ірисок" до вильоту з АПЛ

Спершу Уорд-Проуз на старті другої частини матчу зрівняв цифри на табло, а вже на 78-й хвилині вивів гостей уперед – 1:2. Як не старались господарі, але врятувати бодай нічию підопічним Френка Лемпарда таки не вдалось. У підсумку – 1:2, поразка Евертона від останньої команди чемпіонату.

Однак перший тайм не так запам'ятався голом на 39-й хвилині, як сутичкою за участі Віталія Миколенка. Лівий захисник Евертона на 9-й хвилині осідлав норвежця Ельюнуссі, якого Віталій схопив двома руками після боротьби за м'яч.

Гравець Саутгемптона впав на газон та спробував заробити на собі штрафний. Але суддя не повірив в акторську гру норвезького футболіста. Ельюнуссі спробував підвестись на ноги, але тепер вже він зачепив Миколенка, якому не сподобалась така поведінка суперника. Хоча Віталій доволі спокійно поводить себе на футбольному полі, не показуючи своїх емоцій. Але не цього разу.

Той опинився на спині Ельюнуссі. Обидва футболісти поштовхались, а сам епізод переріс у невелику сутичку.

Сутичка Миколенка під час матчу АПЛ: дивіться відео

Для Миколенка, який провів на полі усі 90 хвилин, цей матч став 20-м у футболці Евертона в поточному сезоні. Наразі Віталій не відзначався результативними діями.

Саутгемптон наздогнав у таблиці Евертон. Тепер в обидвох клубів по 15 очок. І Евертон, і Саутгемптон займаються останні дві позиції – 19-ту та 20-ту сходинки відповідно.