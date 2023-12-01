"Іриски" можуть виплести із дна: клуб Миколенка подав апеляцію на зняття очок

Англійський Евертон готується до найближчого матчу АПЛ проти Ноттінгем Форест. Попри це "іриски" не будуть миритись із тим, що їх звинуватили у порушенні фінансового фейр-плею та зняттю через це очок.

Нагадаємо, що із Евертона зняли 10 балів після того, як вияснилось, що англійський клуб порушував фейр-плей. Виявилось, що клуб Віталія Миколенка за сезон-2020/2021 показав збитки у розмірі 124,5 мільйона фунтів, хоча ліміт складає лише 105 мільйонів фунтів.

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"Іриски" продовжують боротьбу

Через це клуб отримав серйозне покарання, яке сильно вдарило по команді. Після цього рішення Евертон вдома був розгромлений МЮ 0:3.

Після втрати балів Евертон опустився на дно турнірної таблиці АПЛ передостаннє 19-те місце та лише 4 пункти.

Головний тренер "ірисок" Шон Дайч зізнався, що у клубі шоковані таким покаранням, яке штовхнуло його команду у підвалини таблиці.

Однак англійський клуб не опустив руки. Евертон подав апеляцію на зняття очок із команди. Тепер це оскарження розглядатиме Суддівська комісія АПЛ.

Паралельно із цим Евертон буде продовжувати самотужки підійматись у турнірній таблиці. Вже 2 грудня о 19:30 (за Києвом) команда Дайча зіграє на виїзді проти Ноттінгем Фореста, який йде 15-м у таблиці поточного сезону-2023/2024.

Відзначимо, що класну форму набрав наш Віталій Миколенко, який забив у двох матчах поспіль за Евертон (відіграв 12 поєдинків). Також лівий фланговий захисник ледь не відзначився у попередній грі проти Манчестер Юнайтед.