Дебютний гол Роналду у сезоні АПЛ приніс МЮ перемогу над Евертоном

Манчестер Юнайтед 9 жовтня гостював на полі Евертона у 10-му турі АПЛ. "Червоні дияволи" здобули виїзну перемогу.

Евертон – Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Івобі, 5 – Антоні, 15, Роналду, 44

Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона, тому цей матч привернув більше уваги українських уболівальників. Вже на старті господарі повели у рахунку. Підопічні Френка Лемпарда обікрали суперника на частині поля МЮ. М'яч дійшов до Івобі, який класним обвідним ударом прошив сітку воріт Де Хеа. Ось так рахунок зустрічі став 1:0, пише 24 канал.

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Десять хвилин знадобилось "червоним дияволам", щоб зрівняти до 1:1. Цього разу помилкою у центрі поля від гравців Евертона скористався МЮ. Антоні став адресатом класної передачі та легко переграв в очній дуелі Пікфорда. Гол був забитий із позиції Миколенка, але провини у цьому взятті воріт Віталія немає.

У середині першого тайму МЮ вимушено зробив заміну. Замість травмованого Марсьяля на полі з'явився Роналду. І ця заміна спрацювала.

Наприкінці першої 45-хвилинки рахунок став вже 1:2 на користь гостей із Манчестера. Каземіро обікрав Івобі та віддав розкішну передачу на Роналду. Кріштіану наблизився до штрафного майданчика "ірисок" та низом пробив повз голкіпера.

Роналду забив перший гол у новому сезоні-2022/2023 у 9-ти зіграних матчах.

На перерву команди пішли за переможного рахунку для МЮ.

У другому таймі команди не створили тієї гостроти, яка була у першій 45-хвилинці. Були напівмоменти, але не 100-відсоткові.

Еріксен розрядив гармату з-за меж штрафного Евертона – над поперечиною.

Грей змарнував чудову нагоду зрівняти рахунок, але останню передачу заблокували оборонці "червоних дияволів".

На 81-й хвилині МЮ збільшив свою перевагу у рахунку до 1:3. Роналду головою на другому поверсі скинув на хід Рашфорду, той обіграв опікуна та забив третій гол своєї команди у поєдинку. Однак суддя угледів гру рукою від нападника та скасував взяття воріт Евертона. Рахунок не змінив 1:2 на користь команди з Манчестера.

Грей класно закрутив у штрафний майданчик МЮ, але Онана примудрився з близької відстані пробити головою повз ворота.

Вже у компенсований до матчу час удар з-за меж штрафного завдав Гарнер. Де Хеа дивом дотягнувся до м'яча, який летів під поперечину.

Евертон влаштував справжній штурм воротам "червоних дияволів". Але жодне із закидань та ударів не було результативним. На останній кутовий підтягнувся навіть голкіпер "ірисок" Пікфорд, але не зміг стати героєм поєдинку.

Миколенко відіграв увесь матч, а МЮ обіграло Евертон на очах уболівальників "ірисок" – 1:2.