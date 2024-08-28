Миколенко відзначився першою результативною дією за Евертон в новому сезоні: відео асисту

У вівторок, 27 серпня, відбулися матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги. В одному з них Евертон вдома приймав Донкастер.

Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. В одному з голів своєї команди безпосередню участь взяв Віталій Миколенко, пише 24 Канал.

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Вдале підключення до атаки

Український захисник вийшов у стартовому складі "ірисок" і провів на полі весь поєдинок. Наприкінці зустрічі він віддав гольову передачу на партнера.

Сталося це на 84-й хвилині матчу, коли рахунок вже був 2:0. Миколенко розпочав атаку вкиданням з ауту, після чого увірвався у штрафний майданчик суперника, отримав передачу та віддав пас на форварда Евертона Бету, який відправив м’яч у сітку.

Дивіться відео з асистом Миколенка в матчі з Донкастером

Зазначимо. Це була перша результативна дія Віталія Миколенка в сезоні-2024/2025. У новій кампанії він провів усі 3 матчі "ірисок" з першої та до останньої хвилини.

У наступному поєдинку Евертон зіграє проти Борнмута Іллі Забарного. Він відбудеться 31 серпня та розпочнеться о 17:00.