Миколенко – найкращий гравець матчу Евертон – Челсі: яку оцінку заробив Мудрик

Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів черговий топовий поєдинок. За свою надійну гру вихованець Динамо отримав високі оцінки.

У 16-му турі АПЛ відбулося чергове українське дербі: у Ліверпулі Евертон Віталія Миколенка приймав Челсі Михайла Мудрика. Господарі поля здобули доволі переконливу перемогу з рахунком 2:0, пише 24 Канал.

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Одним з героїв поєдинку став лівий оборонець "ірисок" Віталій Миколенко. Українець буквально "з'їв" атаку Челсі, не дозволивши "розмочити" рахунок.

Портал WhoScored визнав Миколенка найкращим гравцем матчу, поставивши оцінку – 7,8 бала. Віталій відіграв усі 90 хвилин, здійснив 7 відборів, а також віддав 18 передач, в тому числі 11 точних.

Оцінки від WhoScored / whoscored.com

SofaScore поставив Віталію 7,5 бала. Таку ж оцінку отримали гравці Евертона Пікфорд та Доббін. А у складі Челсі такою ж оцінкою може похвалитися Конор Галлахер.

Оцінки від SofaScore / sofascore.com

Михайло Мудрик отримав від авторитетних порталів оцінки вище середніх: від WhoScored – 6,9, а від SofaScore – 7,2 бала.

Михайло відзначився 4 успішними спробами дриблінгу, 1 раз відібрав м'яч та виграв одне єдиноборство. Мудрик зіграв весь матч та заробив жовту картку.

Свій наступний матч Евертон зіграє 16 грудня проти Бернлі. В цей же день Челсі на власному полі прийматиме Шеффілд Юнайтед.