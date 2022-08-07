Підкат року: як Миколенко врятував Евертон від неминучого голу – ефектне відео

Вже у першому турі АПЛ відбулась справжня між Евертоном та Челсі. Віталій Миколенко з'явився на полі з перших хвилин.

Став рятівником Евертона

Віталій Миколенко відіграв у складі "ірисок" усі 90 хвилин. Український захисник наприкінці зустрічі став справжнім рятівником Евертона, пише 24 канал.

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Українець у самовіддано підкаті заблокував удар впритул від гравця Челсі. Віталій діяв у цьому епізоді дуже холоднокровно. Чим зірвав овації не лише трибун, а й своїх одноклубників.

Якби не підкат Миколенка, то м'яч був би у сітці воріт Евертона. Адже удар був у протихід голкіперу.

Однак навіть така гра від українського лівого захисника не допомогла "ірискам" з перемоги стартувати у новому сезоні АПЛ. Челсі завдяки реалізованому пенальті від Жоржинью мінімально обіграли Евертон – 0:1.

Відеоогляд матчу (підкат Миколенка з 3:34)

У другому турі клуб Миколенка зіграє на виїзді проти Астон Вілли. Зустріч відбудеться 13 серпня о 14:30 за київським часом.