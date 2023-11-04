Не без долі фарту: Миколенко забив дебютний гол за Евертон у цьому сезоні АПЛ – ефектне відео
У суботу, 4 листопада, Евертон приймає Брайтон у рамках 11-го туру АПЛ-2023/2024. "Іриски" першими повели у рахунку 1:0.
Віталій Миколенко вийшов у старті Евертона та вже на 7-й хвилині матчу віддячив головному тренеру за довіру. Українець, який грає на позиції лівого захисника, опинився у штрафному майданчику гостей, та з другої спроби пробив голкіпера Брайтона Вербруггена, пише 24 Канал.
Варте уваги Українська казка: Циганков та Довбик оформили два голи та асист у грі Жирони – космічне відео
Українець набрав дуже хорошу форму
Спершу удар Миколенка прийняла стійка, а вже із другої спроби завдяки рикошету від ноги суперника м'яч побував у володіннях Брайтона, який очолює колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.
Віталій забив свій перший гол у 10-ти зіграних поєдинках поточного сезону-2023/2024 та лише другий у футболці Евертона, за який виступає із 2022-го року.
Відео голу Миколенка
У першому таймі Брайтон мав реальний шанс забити Евертону, але гол Данка на 15-й хвилині був із офсайда.
- Нагадаємо, що Евертон не найкращим чином проводить першу частину сезону АПЛ, хоча показує доволі привабливий футбол. У разі перемоги над Брайтоном "іриски" наберуть вже 13 балів та будуть посідати 12-те місце.
- Команда Де Дзербі тоді з 17 очками буде йти 8-ю у турнірній таблиці англійської першості.