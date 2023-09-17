"Українське дербі" на користь Зінченка: "каноніри" мінімально обіграли Евертон Миколенка

У неділю, 17 вересня, на арені "Гудісон Парк" відбувся матч 5-го туру АПЛ, в якому Евертон приймав Арсенал. Долю матчу вирішив єдиний гол вінгера "канонірів" Троссарда.

Евертон – Арсенал 0:1

Гол: Троссард, 69.

П'ятий тур АПЛ подарував уболівальникам одразу два "українські дербі". І якщо в першому двобої команди Мудрика та Забарного розписали мирову (0:0), то в зустрічі Миколенка та Зінченка переможець був визначений, повідомляє 24 Канал.

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Непроста перемога "канонірів"

На звітний матч українські легіонери Евертона та Арсеналу вийшли в стартовому складі своїх команд. І якщо Миколенко зіграв повний поєдинок, то Зінченко пробув на полі 80 хвилин. Проте про все по черзі.

У першому таймі "каноніри" забили м'яч у ворота господарів. Проте арбітр після перегляду відеоповтору скасував гол через положення поза грою у Габріела Мартінеллі.

Тотальною ініціативою в матчі володіла команда Мікеля Артети. Активно провів зустріч Зінченко, який підключався до атак, а у другому таймі українець заробив штрафний удар.

Евертон відбивався від навали суперника та сподівався на контратаки. Проте все перекреслив гол "канонірів" на 69-й хвилині. Під час розіграшу кутового Сака віддав пас на Троссарда, який ефектним ударом відправив м'яч у ворота Пікфорда.

На 78-й хвилині матчу Миколенко врятував "ірисок" від більших неприємностей, коли заблокував небезпечний удар Вієйри.

У підсумку матч завершився мінімальною перемогою команди Зінченка.

Після поразки від Арсеналу Евертон з одним набраним балом залишається на 18-му місці. Команді Миколенка потрібно негайно набирати очки в найближчих матчах.

Натомість Арсенал здобув 13 очок та займає четверте місце в АПЛ. Від лідера Манчестер Сіті "каноніри" відстають на два пункти.

Свій наступний матч команда Зінченка зіграє 20 вересня у ЛЧ, коли зустрінеться з ПСВ. Евертон у рамках 6-го туру АПЛ зіграє проти команди Єгора Ярмолюка Брентфорд. Тож на нас очікує нове українське протистояння.

Відеоогляд матчу Евертон – Арсенал