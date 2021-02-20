Евандер Холіфілд провів вогняне тренування з Володимиром Кличком: фото

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Евандер Холіфілд провів спільне тренування з українцем Володимиром Кличком. Боксери знову зійшлись на одному ринзі.

Влітку 2020 року Володимир Кличко вже допомагав Евандеру Холіфілду у підготовці до виставкових поєдинків. Титуловані боксери провели спільний спаринг, відпрацьовуючи рух у ринзі та техніку ударів.

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Спільне тренування

Цього разу боксер із США також покликав Володимира, щоб провести спільну роботу на ринзі: "Сьогодні працюємо з моїм другом Володимиром Кличком".

Наголосимо, що колишній чемпіон може вийти на один ринг проти Майка Тайсона. Холіфілд оголосив про повернення в ринг після майже 10-річної паузи і має наміри взяти участь у благодійних поєдинках. Евандер готовий погодиться на бій із "Залізним Майком", якщо сторона запропонує Холіфілду щедру суму.

Володимир Кличко ж завершив кар'єру ще у 2017 році, коли поступився британцю Ентоні Джошуа.