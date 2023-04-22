Фанати Арсенала підтримали журналіста, якого підозрюють в Росії у шпигунстві: фото перфоменсу

Затримання журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії стало резонансною темою. Представник ЗМІ вже декілька років працював у країні-агресора, але з нього там зробили нібито шпигуна.

Таким затриманням журналіста з США на Росії хочуть показати, що усі американці працюють під прикриттям, але не на благо країни-окупанта. Наразі Еван Гершкович перебуває у в'язниці "Лефортово", що у Москві. Там представника ЗМІ будуть утримувати до суду.

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Американському журналісту загрожує 20 років в'язниці. У WSJ попередньо заявляли, що за їх 31-річним журналістом перед затриманням стежили представники російських спецслужб.

Цікаво! Батьки затриманого журналіста раніше переїхали з СРСР до Нью-Джерсі. У ворожу Росію Гершкович повернувся вже як журналіст, аби відкрити очі росіянам на усю правду. До затримання протягом шести років працював у країні-терористці.

Акція підтримки від фанатів Арсенала

На поєдинку 32-го туру АПЛ Арсенал – Саутгемптон фанати господарів влаштували перфоменс на підтримку затриманого американського журналіста. Уболівальники "канонірів" розтягнули на трибунах "Емірейтс" великий банер на підтримку Евана Гершковича із його зображенням.

Такий перфоменс був організований фанатами Арсенала через те, що сам затриманий журналіст уболіває за лондонський клуб. Англійські фани вимагають у Росії відпустити представника The Wall Street Journal.

Свободу Евану. Фанати Арсенала стоять разом з Еваном Гершковичем,

– написано на банері.



Акція підтримки від фанатів Арсенала / Фото Reuters

Нагадаємо, що Арсеналу дивом вдалось уникнути принизливої поразки від аутсайдера АПЛ Саутгемптона. "Каноніри" розписали бойову мирову 3:3 та зменшили свої шанси на чемпіонство. Перевага над другим МанСіті складає 4 бали. Але у "містян" в запасі є ще два поєдинки.

Зінченко провів на полі 72 хвилини та був замінений на Едді Нкетіа. Зарядженість Олександра, який мотивував одноклубників після пропущених голів прямо посеред футбольного поля, неабияк вразили фанатів.