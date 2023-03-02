Топ-результат Дудченка: як завершився чоловічій спринт на етапі Кубку світу в Нове-Место

У чеському Нове-Место стартував сьомий етап Кубка світу-2022/2023 з біатлону. Програму змагань відкрила чоловіча спринтерська гонка.

У четвер, 2 березня, у чеському Нове-Место визначилися медалісти чоловічої спринтерської гонки на 10 км. Збірна України була представлена п'ятіркою найсильніших біатлоністів.

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Топ результат Дудченка

Першим на трасу серед українців вийшов Денис Насико. 27-річний біатлоніст допустив два промахи, але у швидкості значно поступався лідерам гонки. У підсумку Денис єдиним з українців не потрапив до топ-60 і не кваліфікувався до персьюту.

Капітан збірної України Дмитро Підручний допустив три помилки на вогневих рубежах. Свою неточність Дмитро надолужив на трасі, що дозволило йому фінішувати на 32-му місці.

Майже бездоганно пройшов трасу Антон Дудченко. Українець не допустив жодної помилки на вогневих рубежах. Якби Антон додав у швидкості, то міг претендувати на потрапляння до топ-10. Втім 17-те місце стало другим найкращим результатом у його кар'єрі на цьому рівні.

У залікову зону потрапив Артем Прима, який показав 35-й результат з одним промахом. Кваліфікувався до гонки переслідування і Богдан Цимбал, який фінішував 43-м.

А переможцем спринту цілком прогнозовано став норвежець Йоганнес Бьо. Він випередив свого брата, який фінішував другим. Третя сходинка п'єдесталу дісталася ще одному представнику Норвегії – Ветле Крістіансену.

Результати чоловічого спринту

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0) 22:39.6

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0) +30.0

3. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+1) +1:15.2

...

17. Антон Дудченко (Україна, 0+0) +2:08.3

32. Дмитро Підручний (Україна, 2+1) +2:36.7

35. Артем Прима (Україна, 1+0) +2:40.6

43. Богдан Цимбал (Україна, 0+1) +2:50.1

75. Денис Насико (Україна, 2+0) +4:02.0

У п'ятницю, 3 березня, відбудеться жіноча спринтерська гонка на 7,5 кілометрів. Початок – о 17:10 за київським часом.