Етап Кубка світу з біатлону в Антхольці пройде без глядачів

Етап Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці пройде без глядачів. Обмеження пов'язані з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба організаторів змагань. Кубок світу в Антхольці заплановано на 20-23 січня.

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"Ми місяцями оптимістично працювали над організацією майбутніх перегонів Кубка світу з принаймні меншою кількістю глядачів та з продуманою концепцією безпеки, яка відповідає всім вимогам, але через поточні драматичні події у випадку Covid-19 і прогнози на найближчі тижні, ми змушені проводити Антхольц-2022 без глядачів на стадіоні", – йдеться у повідомленні.

Не перший випадок