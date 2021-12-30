Етап Кубка світу з біатлону в Антхольці пройде без глядачів
30 грудня 2021 , 11:10Читать новость на русском
Джерело:Biathlon-antholz
Етап Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці пройде без глядачів. Обмеження пов'язані з поширенням коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба організаторів змагань. Кубок світу в Антхольці заплановано на 20-23 січня.
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"Ми місяцями оптимістично працювали над організацією майбутніх перегонів Кубка світу з принаймні меншою кількістю глядачів та з продуманою концепцією безпеки, яка відповідає всім вимогам, але через поточні драматичні події у випадку Covid-19 і прогнози на найближчі тижні, ми змушені проводити Антхольц-2022 без глядачів на стадіоні", – йдеться у повідомленні.
Не перший випадок
- Етап Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі також пройде без глядачів через антикоронавірусні заходи, що діють у країні.
- Перегони в Оберхофі відбудуться з 3-го по 9 січня. До 12 січня у Німеччині діє постанова, яка забороняє присутність глядачів на трибунах.