Донька кіборга взяла участь у старті естафети олімпійського вогню: історичне відео

У четвер, 9 травня, олімпійський вогонь прибув у Марсель на борту історичного трищоглового судна "Белем". Це ознаменувало початок естафети у 12 тисяч кілометрів, яка охопить материкову частину Франції та її заморські території.

У перший день у пронесенні олімпійського вогню участь взяла українська гімнастка Марія Височанська. Вона стала лідером команди атлетів з країн ЄC, які розпочали естафету.

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Знак єдності, надії та солідарності

Наша спортсменка пронесла факел з олімпійським вогнем вулицями Марселя, а поруч з нею крокували інші 27 атлетів, які представляють кожну з країн Європейського Союзу.

Участь українки в цьому заході прокоментувала Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера. Вона заявила, що залучення України до естафети у складі спортсменів з країн ЄС є важливим меседжем про підтримку нашого народу.

Це спосіб підкреслити нашу солідарність з Україною в той час, коли вона страждає від жахливої загарбницької війни. Це знак єдності, надії та солідарності. Ми хочемо, щоб вони перемогли,

– заявила Амелі Удеа-Кастера.

Марія Височанська з олімпійським вогнем: дивіться відео

Після участі в церемонії Марія Височанська не стримувала своїх емоцій. Спортсменка заявила, що це дуже важлива подія в її житті й вона безмежно пишається представляти Україну на святі спорту.

Переказати словами всі емоції складно, бо вони надзвичайно великі. Це гордість і надзвичайна радість, що Україна стала 28 країною-учасницею. Мені надали таку честь нести олімпійський вогонь. Це дуже зворушливо, і я надзвичайно щаслива,

– сказала Марія.

Зазначимо, що батько Марії Височанської – український воїн. У 2015 році він брав участь у 242-денних боях за Донецький аеропорт, де був поранений. Після початку повномасштабного вторгнення він знову долучився до Сил Оборони й нині захищає Україну від російських загарбників.

. Олімпіада-2024 відбуватиметься у Парижі з 26 липня по 11 серпня. У програмі Ігор заплановані змагання у 32 видах спорту.

Нагадаємо, що Марія Височанська є чемпіонкою Європи з художньої гімнастики й учасницею Олімпійських ігор-2020. У Токіо вона у складі збірної України у груповому багатоборстві дійшла до фіналу, де посіла сьоме місце на турнірі.