Мадридський "Реал" 28 червня у рамках 32 туру Ла Ліги здобув важку перемогу. "Вершкові" здолали "Еспаньйол", що дозволило їм закріпитися на горі турнірної таблиці Ла Ліги.

Еспаньйол – Реал 0:1

Гол: Каземіро, 45

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"Еспаньйол" потужно розпочав поєдинок. Уже на 4-й хвилині Дардер міг відкрити рахунок після ювелірного навісу Роки. Але Куртуа вчасно зреагував та відбив м'яч.

Ще один момент був у Ву, який отримав багато простору перед володіннями Куртуа. Але китаєць поспішив з ударом та пробив значно вище воріт.

"Реал" вперше відповів ударом Бензема. Карім хитнув оборонців у штрафному та завдав обвідного удару. Ексголкіпера "Реала" Лопес врятував партнерів.

Справжня пожежа була ще через декілька хвилин після навісу у штрафний з правого флангу. Каземіро скинув на Бензема, якого завалив Лопес.

Після цього удару завдав Каземіро, але воротар парирував, а футболіст "Еспаньйола" вибив м'яч, потрапивши в обличчя бразильця. Але на цьому атака не завершилася.

М'яч опинився в Азара, який з меж штрафного пробив під поперечину. Але й тут Лопес продемонстрував шалену реакцію.

"Реал" таки дотиснув "Еспаньйол" у першому таймі з допомогою Бензема, який перебуває у вогняній формі. Французький нападник видав фантастичний асист п'ятою на Каземіро і той переправив м'яч у порожні ворота.

По перерві команди обмінялися непоганими моментами, але голів у поєдинку більше не було.

Еспаньйол – Реал відеоогляд матчу

Завдяки перемозі "Реал" очолює турнірну таблицю і тепер випереджає "Барселону" на 2 очки. В Іспанії залишилося зіграти 6 турів.

Турнірна таблиця Ла Ліги