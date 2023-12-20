Колота рана живота та перелом ключиці: ексзірка ПСЖ та збірної Аргентини потрапив до лікарні
Джерело:FM Gente
Колишній аргентинський форвард Есек'єль Лавессі був терміново госпіталізований через отримані важки травми. Поліція розглядає кілька версій поранення відомого футболіста.
Вранці 20 грудня ексфорварда ПСЖ та збірної Аргентини Есек'єля Лавессі карета швидкої доставила в одну з уругвайських лікарень. У аргентинця діагностовані колота рана живота та перелом ключиці.
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До лікарні Лавессі прибув у супроводі поліції. Правоохоронці розглядають кілька версій інциденту. Поліція припускає, що ексзірка ПСЖ отримав важкі травми під час сімейної сварки, яка могла бути пов'язана з наркотиками.
Втім, сім'я Лавессі заперечує факт будь-якої бійки. За словами рідних аргентинця, він впав зі сходів, коли намагався замінити лампочку.
Чим знаменитий Лавессі
- Есек'єль Лавессі частіше грав на позиції вінгера або другого форварда.
- Талановитий футболіст привернув увагу скаутів завдяки результативній грі за аргентинський Сан-Лоренцо та Естудіантес.
- У 2007 році Лавессі став гравцем Наполі, який тільки підвищився в класі. Аргентинець швидко завоював симпатії вболівальників, які бачили в ньому спадкоємця легендарного Марадони.
- Разом з "партенопійцями" Лавессі виграв Кубок Італії (2012).
- У 2012 році Есек'єль підписав чотирирічний контракт з ПСЖ. Проте форвард не зміг розкритися повною мірою. Цьому заважали його спосіб життя та нічна діяльність.
- Останні три роки кар'єри він провів в чемпіонаті Китаю. Форвард був на той момент найоплачуванішим гравцем у світі. На тиждень Лавессі отримував близько 950 тисяч євро, а на рік приблизно 50 мільйонів євро.
- За збірну Аргентини зіграв 51 матч та забив 9 голів. Разом із "Альбіселесте" здобув "золото" Олімпіади-2008.