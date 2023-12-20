Колота рана живота та перелом ключиці: ексзірка ПСЖ та збірної Аргентини потрапив до лікарні

Колишній аргентинський форвард Есек'єль Лавессі був терміново госпіталізований через отримані важки травми. Поліція розглядає кілька версій поранення відомого футболіста.

Вранці 20 грудня ексфорварда ПСЖ та збірної Аргентини Есек'єля Лавессі карета швидкої доставила в одну з уругвайських лікарень. У аргентинця діагностовані колота рана живота та перелом ключиці.

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До лікарні Лавессі прибув у супроводі поліції. Правоохоронці розглядають кілька версій інциденту. Поліція припускає, що ексзірка ПСЖ отримав важкі травми під час сімейної сварки, яка могла бути пов'язана з наркотиками.

Втім, сім'я Лавессі заперечує факт будь-якої бійки. За словами рідних аргентинця, він впав зі сходів, коли намагався замінити лампочку.

Чим знаменитий Лавессі