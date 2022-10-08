Норвезький ураган в Англії: Голанд забив у десятому матчі поспіль за Ман Сіті – відео голів

Форвард Манчестер Сіті демонструє неймовірну форму в новому чемпіонаті. Всього за два з половиною місяці Ерлінг забив 20 голів.

В АПЛ почались матчі 10 туру чемпіонату Англії. В одному із поєдинків чинний чемпіон турніру Манчестер Сіті приймав Саутгемптон, пише 24 канал.

До теми Поганий старт сезону для Ліверпуля: Арсенал із Зінченком спробує зробити його ще гіршим

Манкуніанці не мали проблем з гостями, забивши їм аж чотири "сухих" м'ячі. Останній з них на свій рахунок записав норвежець Ерлінг Голанд.

Цим нападник продовжив свою неймовірну серію у команді Пепа Гвардіоли. Для Голанда це вже 10-ий поспіль матч, у якому він забиває. До голу Сотону Ерлінг відзначався у воротах:

Ньюкасла (1 гол)

Крістал Пелас (3 голи)

Ноттінгем Форест (3 голи)

Астон Вілли (1 гол)

Севільї (2 голи)

Боруссії Дортмунд (1 гол)

Вулверхемптона (1 гол)

Манчестер Юнайтед (3 голи)

Копенгагена (2 голи)

Голанд розриває АПЛ

Ерлінгперейшов у Манчестер Сіті цього літа з Боруссії Дортмунд за 60 мільйонів євро. У 13 матчах за "городян" форвард забив аж 20 м'ячів та віддав три асисти.

Читайте також Чемпіон на троні: Мілан впевненно здолав Ювентус у центральному матчі Серії А – відео голів

Перемога над Саутгемптоном дозволила Сіті вийти на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Правда, вже завтра манкуніанців може випередити Арсенал, якщо обіграє вдома Ліверпуль.

Як Манчестер Сіті громив Саутгемптон: