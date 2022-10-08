Норвезький ураган в Англії: Голанд забив у десятому матчі поспіль за Ман Сіті – відео голів

8 жовтня 2022 , 22:25
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Форвард Манчестер Сіті демонструє неймовірну форму в новому чемпіонаті. Всього за два з половиною місяці Ерлінг забив 20 голів.

В АПЛ почались матчі 10 туру чемпіонату Англії. В одному із поєдинків чинний чемпіон турніру Манчестер Сіті приймав Саутгемптон, пише 24 канал.

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Манкуніанці не мали проблем з гостями, забивши їм аж чотири "сухих" м'ячі. Останній з них на свій рахунок записав норвежець Ерлінг Голанд.

Цим нападник продовжив свою неймовірну серію у команді Пепа Гвардіоли. Для Голанда це вже 10-ий поспіль матч, у якому він забиває. До голу Сотону Ерлінг відзначався у воротах:

  • Ньюкасла (1 гол)
  • Крістал Пелас (3 голи)
  • Ноттінгем Форест (3 голи)
  • Астон Вілли (1 гол)
  • Севільї (2 голи)
  • Боруссії Дортмунд (1 гол)
  • Вулверхемптона (1 гол)
  • Манчестер Юнайтед (3 голи)
  • Копенгагена (2 голи)

Голанд розриває АПЛ

Ерлінгперейшов у Манчестер Сіті цього літа з Боруссії Дортмунд за 60 мільйонів євро. У 13 матчах за "городян" форвард забив аж 20 м'ячів та віддав три асисти.

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Перемога над Саутгемптоном дозволила Сіті вийти на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Правда, вже завтра манкуніанців може випередити Арсенал, якщо обіграє вдома Ліверпуль.

Як Манчестер Сіті громив Саутгемптон:

 

Автор: Анатолій Дерека