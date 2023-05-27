Чергова вершина Голанда: норвезький рекордсмен став найкращим гравцем АПЛ
Джерело:Premier League
Англійська Прем'єр-ліга визначила найкращого футболіста сезону 2022/23. Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд виграв нагороду за рекордний дебютний сезон.
Нападник "містян" Ерлінг Голанд став справжнім відкриттям сезону в АПЛ та відіграв важливу роль у завоюванні чемпіонства. Крім того, норвежець оновив кілька рекордів та став найкращим бомбардиром чемпіонату.
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Заслужена відзнака бомбардира
Логічним підсумком яскравого сезону стало визнання Голанда найкращим гравцем чемпіонату. 22-річний форвард переміг у голосуванні 20 капітанів клубів АПЛ та футбольних експертів.
У боротьбі за звання найкращого гравця Ерлінг випередив сімох інших номінантів: Кевіна Де Брюйне, Гаррі Кейна, Мартіна Едегора, Маркуса Рашфорда, Букайо Сака та Кірано Тріпп’єра.
Голанд гравець №1 в АПЛ / twitter.com/premierleague
Голанд став четвертим гравцем Манчестер Сіті, який отримав цю нагороду. В попередніх сезонах кращими ставали Вінсент Компані (2011/12), Рубен Діаш (2019/20) та двічі Кевін Де Брюйне (2019/20 і 2021/22).
За тур до завершення чемпіонату норвезький форвард лідирує в бомбардирській гонці. На рахунку Голанда 36 голів у 35 матчах. Норвежець є першим гравцем Прем'єр-ліги, який зробив хет-трик у трьох поспіль домашніх матчах, і першим гравцем МанСіті, який оформив хет-трик у манчестерському дербі з 1970 року.
Тріумфальний сезон Голанда в Манчестер Сіті
- Ерлінг Голанд став гравцем "містян" влітку 2022 року. Власники Манчестер Сіті заплатили дортмундській Борусії за перехід норвежця 60 мільйонів євро.
- З перших матчів нападник почав оновлювати бомбардирські рекорди.
- Унікальний форвард найшвидше в історії АПЛ забив 20 та 35 голів.
- Голанд встановив рекорд у новітній історії АПЛ за голами в одному сезоні.
- Також Ерлінг оновив клубний рекорд Серхіо Агуеро за голами "Сіті" в одному сезоні АПЛ.
- У дебютному сезоні Голанд разом з Манчестер Сіті став чемпіоном АПЛ, а також претендує на перемогу в Кубку Англії та Лізі чемпіонів.