Гольова машина не помічає нікого: Ерлінг Голанд виграв першу нагороду в АПЛ

Зірковий новачок Манчестер Сіті розносив суперників у серпні, набивши неймовірну кількість голів. Недивно, що саме його визнали найкращим гравцем місяця.

Цього літа зірковий форвард Ерлінг Голанд перебрався в Манчестер Сіті з Боруссії Дортмунд. Англійський чемпіон не пошкодував за норважця 60 мільйонів євро.

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Ерлінг почав віддячувати клубу з перших же матчів. І це вилилось у першу нагороду для Голанда. АПЛ визнала норвежця найкращим гравцем серпня.

Суперстатистика Ерлінга Голанда

У перший же місяць в Англії Ерлінг забив 9 голів у п'яти іграх. Всього ж Голанд провів дев'ять матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах. Показники вражають – 13 голів та один асист.

Наразі його команда йде другою в АПЛ, відстаючи від лідера Арсенала на один бал. Минулого сезону "городяни" стали чемпіонами країни, а також дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

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За свою кар'єру 22-ручний Голанд також виступав за Брюне, Мольде, Зальцбург та Боруссію Дортмунд. Також на його рахунку 20 голів у 21 матчі за збірну Норвегії.