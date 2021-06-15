Еріксен звернувся до фанатів після зупинки серця у матчі Євро-2020 Данія – Фінляндія

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020 з Фінляндією. Гравець звернувся до уболівальників після зупинки серця.
Звернення Еріксена
Крістіан Еріксен виклав світлину на своїй сторінці у інстаграмі, де заспокоїв фанатів. Лідер збірної Данії завернувся до уболівальників із лікарняної палати.
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Привіт усім! Дуже дякую за вашу підтримку і повідомлення з усього світу. Це дуже багато значить для мене і моєї родини. Я в порядку. Мені ще треба буде пройти обстеження в лікарні, але я відчуваю себе добре. Тепер я буду вболівати за хлопців зі збірної Данії в наступних матчах. Грайте за всю Данію,
– написав футболіст.
Що сталося з Крістіаном Еріксеном: коротко
- Наприкінці першого тайму матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія Еріксен втратив свідомість. Капітан Данії Сімон К'яєр першим побачив падіння партнера по команді та надавав допомогу футболісту.
- Після цього на футбольне поле вибігли медики. Інші футболісти Данії зробили коло навколо Еріксена. Все для того, щоб епізод не потрапив в об'єктиви камер.
- Крістіан покидав поле на ношах, у нього були відкриті очі. Гравця відразу госпіталізували у найближчу лікарню, де продовжили рятувати життя футболісту. Звідти надійшли позитивні новини, що стан Еріксена стабільний. Лікарі поки що не знайшли причини зупинки серця півзахисника.
- Лікар збірної Данії повідомив, що Еріксен пережив зупинку серця. Футболіста "повернули" після одного розряду дефібрилятора.
- Матч Данія – Фінляндія вирішили дограти у той же день. Фінляндія здобула мінімальну перемогу. Футболісти Данії начебто вийшли на футбольне поле у той же день на прохання самого Еріксена.