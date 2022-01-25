Еріксен погодив контракт із клубом АПЛ, – журналіст

25 січня 2022 , 10:38
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Джерело:

твітер Ніколо Скіри

Крістіан Еріксен визначився з новим клубом. Півзахисник вже незабаром одягне футболку англійського Брентфорда.

Цього повернення чекає увесь світ

29-річний Крістіан Еріксен не став вішати бутси на цвях після жахливого інциденту із зупинкою серця на Євро-2020. Після чого футболіст відновлювався та водночас шукав варіанти продовження кар'єри.

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Півзахисник розірвав угоду з Інтером, адже за правилами Серії А не можна виходити на поле з кардіостимулятором. Еріксен зупинив свій вибір на англійській першості.

Крістіан начебто вже погодив угоду з Брентфордом. Клубу АПЛ футболіст дістався як вільний агент. Контракт із футболістом збірної Данії укладений до кінця сезону, але з пунктом пролонгації угоди ще на один рік. Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

Потенційно новий клуб Еріксена посідає 14-те місце в АПЛ, маючи у своєму активі 23 очки. Від зони вильоту відрив у 8 пунктів.

Еріксен готовий повернутись на футбольне поле

  • Крістіан має досвід виступів в англійські першості. Із 2013-го до 2020-го року виступав за Тоттенхем.
  • Нагадаємо, що в організм футболіста вживлений кардіостимулятор. Еріксен переніс таку операцію після зупинки серця під час матчу Євро-2020.
  • На щастя, медикам вдалось врятувати життя талановитого гравця.
  • Півзахисник розглядав варіант із продовженням кар'єри в Аяксі.
Автор: Софія Кулай