Еріксен погодив контракт із клубом АПЛ, – журналіст

Крістіан Еріксен визначився з новим клубом. Півзахисник вже незабаром одягне футболку англійського Брентфорда.

Цього повернення чекає увесь світ

29-річний Крістіан Еріксен не став вішати бутси на цвях після жахливого інциденту із зупинкою серця на Євро-2020. Після чого футболіст відновлювався та водночас шукав варіанти продовження кар'єри.

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Півзахисник розірвав угоду з Інтером, адже за правилами Серії А не можна виходити на поле з кардіостимулятором. Еріксен зупинив свій вибір на англійській першості.

Крістіан начебто вже погодив угоду з Брентфордом. Клубу АПЛ футболіст дістався як вільний агент. Контракт із футболістом збірної Данії укладений до кінця сезону, але з пунктом пролонгації угоди ще на один рік. Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра.

Потенційно новий клуб Еріксена посідає 14-те місце в АПЛ, маючи у своєму активі 23 очки. Від зони вильоту відрив у 8 пунктів.

Еріксен готовий повернутись на футбольне поле