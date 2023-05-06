Легендарний американський гольфіст Тайгер Вудс потрапив у скандальну ситуацію. 15-разового чемпіона турнірів "мейджор" звинуватили у сексуальному домаганні.

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Заяву до суду подала його колишня дівчина 39-річна Еріка Герман. Жінка працювала у ресторані Вудса, а також жила із ним у громадянському шлюбі протягом шести років.

Усна угода та виселення

За її інформацією, Тайгер змусив її підписати договір про нерозголошення персональної інформації, шантажуючи звільненням з роботи. Крім того, між ним та Ерікою був усний договір щодо сумісного проживання в обмін на "цінні послуги незвичайного характеру".

Герман стверджує, що по цьому договору вона могла ще п'ять років проживати у маєтку гольфіста. Всі витрати на проживання жінки брав на себе Вудс. Втім той запевнив її поїхати на відпочинок і вона погодилась.

Коли ж Еріка повернулась, охоронці Вудса не пустили її до будинку за наказом Тайгера. Вона звинуватила спортсменка у викраденні її власних речей та 40 тисяч доларів готівкою. Тепер жінка вимагає анулювати договір про нерозголошення та відшкодувати їй 30 мільйонів доларів.

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Звинувачення у сексуальному домаганні

Прямого звинувачення Герман у сексуальному домаганні не озвучувала. Вона судиться із Вудсом через неправомірне виселення з будинку. Втім у заяві на питання "Чи включає ця справа звинувачення у сексуальному зловживанні?" Еріка відповіла "так".

Відзначимо, що Тайгер не сам живе у маєтку у Флориді. Разом з ним проживають 15-річна Сем та 14-річний Чарлі – діти від шлюбу зі шведською моделлю Елін Нордегрен. Пара одружилась у 2003-му та розлучилась через сім років.