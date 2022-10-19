Футболіст, який змінив збірну України на Німеччини, міг опинитись у Динамо
Джерело:Футбол24
Ерік Шуранов усю свою свідому кар'єру виступає у німецькому Нюрнберзі. Нападник свого часу виступає за юнацькій збірні України та навіть міг опинитись в Українській Прем'єр-лізі.
20-річний футболіст міг переїхати у склад багаторазового чемпіона України Динамо. Однак Мірча Луческу, який з середини липня 2020-го очолює киян, не розгледів в Еріку Шуранову потенціалу.
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Цікаво, що міг Шуранов опинитись в італійській Серії А. Але трансфер у Салернітану зірвав сам футболіст. Ерік захотів самостійно та без жодних втручань агента оформити перехід в італійський клуб.
Шуранов продовжує свої виступи на Нюрнберг, за який у сезоні-2022/2023 провів 7 поєдинків. Щоправда, не відзначився результативними діями. Головний тренер команди використовує Еріка більше під час ротацій та виходу на заміну.
Після 12 турів клуб Шуранова з 13 очками посідає лише 14-ту позицію серед 17 клубів другої за силою ліги Німеччини.
- Нагадаємо, що у кар'єрі Шуранова є досвід виступів за збірні України U-16, U-17 та U-18. Також викликався у молодіжну національну команду віком до 21 року.
- Однак у 2021 році прийняв німецьке громадянство та вже виходив на футбольне поле у футболці молодіжної збірної Німеччини. За неї провів 7 матчів, у яких забив 2 голи та зробив стільки ж асистів.