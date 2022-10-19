Футболіст, який змінив збірну України на Німеччини, міг опинитись у Динамо

Ерік Шуранов усю свою свідому кар'єру виступає у німецькому Нюрнберзі. Нападник свого часу виступає за юнацькій збірні України та навіть міг опинитись в Українській Прем'єр-лізі.

20-річний футболіст міг переїхати у склад багаторазового чемпіона України Динамо. Однак Мірча Луческу, який з середини липня 2020-го очолює киян, не розгледів в Еріку Шуранову потенціалу.

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Луческу забракував талановитого футболіста

Цікаво, що міг Шуранов опинитись в італійській Серії А. Але трансфер у Салернітану зірвав сам футболіст. Ерік захотів самостійно та без жодних втручань агента оформити перехід в італійський клуб.

Шуранов продовжує свої виступи на Нюрнберг, за який у сезоні-2022/2023 провів 7 поєдинків. Щоправда, не відзначився результативними діями. Головний тренер команди використовує Еріка більше під час ротацій та виходу на заміну.

Після 12 турів клуб Шуранова з 13 очками посідає лише 14-ту позицію серед 17 клубів другої за силою ліги Німеччини.