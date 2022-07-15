Єзерський назвав ім'я футболіста, якого збірна України може втратити назавжди

Головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський поділився думками про вибір Еріка Шуранова прийняти пропозицію німецького союзу. Наставник розповів, що контактує з його батьком.

Єзерський: Цей форвард довів свій клас виступами за Нюрнберг

Володимир Єзерський розповів, що Ерік Шуранов може бути великою втратою для майбутнього потенціалу збірної України. Футболіст прийняв німецьке футбольне громадянство та вже встиг зіграти за молодіжку.

Читайте також Пішли потужні гравці, які диктували гру в атаці, – Степаненко про кадрові втрати Шахтаря

Колишній захисник збірної України впевнений, що Шуранов заслуговує на те, щоб звернути на нього увагу. Єзерський виділив сильні сторони Еріка.

Я вважаю, що так. Цей форвард довів свій клас виступами за Нюрнберг. У такому юному віці забивати непросто. Це заслуговує на повагу. Його якості дають можливість вирости у сильного форварда. Цей футболіст відповідає всім сучасним вимогам – швидкий, грає обома ногами, фактурний, використовує простір, може обіграти один в один, має гольове відчуття. Це нападник штрафного майданчика суперника,

– розповів Єзерський.

"Він завжди був мотивований, коли приїздив в Україну"

Також наставник зізнався, що контактує з батьком талановитого футболіста, який вдало виступає у Німеччині. Єзерському лише прикро через те, що такий нападник не грає за головну команду України. Однак не виключає, що у майбутньому Шуранов може одягнути синьо-жовту футболку, адже він ще не був заграний за основу Бундестім.

Форвард «Нюрнберга» Ерік Шуранов виступав за збірні України U-17 та U-18, але в 2021 році прийняв пропозицію від німецької молодіжки, за яку встиг зіграти вже 7 матчів та забити 2 голи. Однак поки Шуранов не заграний на основну збірну Німеччини він ще може повернутися до виступів за збірну України.

Він завжди був мотивований, коли приїздив в Україну. На бутсах був вибитий синьо-жовтий прапор,

– додав тренер збірної України U-19.

Цікаво, що Шуранов виступав під керівництвом Єзерського у збірній України різних вікових категорій (від U-16 до U-20). Зіграв 7 матчів, у яких наколотив 5 голів.

Що відомо про Еріка Шуранова