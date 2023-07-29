В Києві залишився один форвард: Динамо відправило легіонера у стан переможця Кубка Лібертадорес

Ерік Рамірес виявився не потрібнbv столичному колективу. Атакувальна ланка киян все ж пустує.

Ерік Рамірес продовжить кар'єру в Атлетіко Насьйональ із Колумбії. Венесуельський форвард вкотре відправився в оренду.

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Не має бажання захищати кольори клубу

Київський колектив вирішив все ж розпрощатися зі скандальним нападником, який встиг продемонструвати свій складний характер у різних клубах. Динамо віддало Раміреса в оренду на рік у колумбійський Атлетіко Насьйональ, який є іменитим клубом у тих краях (колектив вигравав найпрестижніший тамтешній турнір Кубок Лібертадорес у 2016-му році, а також став віце-чемпіоном Колумбії в минулому сезоні).

Ба більше, латиноамериканський клуб матиме згоду викупити права на Еріка, якого Transfermarkt оцінює у 700 тисяч євро, після завершення його тимчасового перебування у клубі. Також варто відзначити, що венесуельський нападник раніше заявив, що більше не поїде в Україну і зробить все, щоб призупинити контракт з киянами.

Відхід Раміреса з Динамо все ж залишає за собою низку запитань, оскільки у стані київського колективу тепер залишається всього один форвард. Мова йде про Владсилава Ванат, який і є основним у складі "бобрів". Та от конкуренції у молодого форварда в Динамо немає, оскільки Владислав Супряга пропустить значну частину сезону через проблеми зі здоров'ям, а Артем Бєсєдін та Владислав Кулач киян покинули. Напевне, Луческу знову буде використовувати на позиції нападника Дениса Гармаша, або ж когось із вінгерів (Беніто, Андрій Ярмоленко, Самба Діалло).

Представлення Раміреса:

Рамірес у Динамо