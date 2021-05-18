Ерік Кантона потрапив до Залу слави АПЛ

Керівництво Англійської прем'єр-ліги вирішило створити Зал слави футболістів, які виступали в АПЛ. Третім гравцем, який удостоївся цієї честі, став француз Ерік Кантона.

Ерік Кантона переміг у голосуванні громадськості та комісії АПЛ за включення в Зал слави. Він один із шести гравців, яких обрали з 23 претендентів. При цьому враховується тільки період виступів гравців в АПЛ.

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До цього були відомі імена ше двох футболістів, які потрапили до Зали слави АПЛ – Алан Ширер та Тьєррі Анрі.

Кожен, хто буде включений в Зал слави АПЛ, отримає офіційний медальйон з відповідним гравіруванням.

Що відомо про Еріка Кантону