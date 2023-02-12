"Благодійна" поїздка: легенда Барселони відправилась на товариський турнір в Росію

Не всі футболісти наділені вмінням тверезо оцінювати ситуації у світі. Не є виключенням навіть легендарні виконавці.

Колишній захисник Барселони Ерік Абідаль відправився у Росію. Легендарний футболіст вважає свою поїздку до країни-терориста благодійною, пише 24 канал посилаючись на росЗМІ.

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"Благі" наміри Абідаля

Ерік Абідаль вирішив взяти участь у товариському турнірі, який проходить у Москві. Турнір організований російською владою та носить назву "Кубок легенд". Абідаль не те що знайшов виправдання своїм діям, він навпаки зі задоволенням відправився до Росії.

Зараз маю шанс пограти у футбол, поспілкуватися з уболівальниками, які чекають на цей турнір. Для них зустріти нас — це крута нагода і щасливий момент. Особливо для дітей. Турнір добре організований — не думаю, що будуть якісь проблеми. У будь-якому разі сподіваюся, що для дітей та для всіх уболівальників приїзд нас, іноземців, буде підтримуючим та заспокійливим. І покаже, що все повернеться до норми, коли не буде політичних проблем,

– сказав Абідаль

"Кубок легенд" – організований Росією з метою легалізації присутності російських команд та гравців на міжнародній арені. Отож, Абідаль відверто підтримує цю позицію. Також у турнірі взяв участь Бакарі Санья, який свого часу виступав за Манчестер Сіті.

Кар'єра легендраного захисника