"З Мудриком пробуємо щось інше": новий тренер Челсі прокоментував розгромну поразку

Лондонське Челсі зазнало розгромної поразки від Селтіка у товариському матчі. Енцо Мареска прокоментував невдалий результат команди.

У суботу, 27 липня, Челсі провів товариський спаринг проти Селтіка. "Пенсіонери" програли з розгромним рахунком 1:4.

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Мареска про поразку та роль Мудрика

Головний тренер Челсі прокоментував розгромну поразку команди.

Іноді ми плутаємося, коли нам потрібно грати в короткий або середній пас. Це частина процесу. Через 5 хвилин після старту гри у нас вже було 2-3 моменти. До третього пропущеного гола команда була дуже хорошою і створювала моменти. Важливо усвідомити різницю між нами та ними з погляду фізичного стану. Вони вже зіграли 3-4 матчі, вони скоро почнуть сезон. Гра за грою, тренування за тренуванням ми будемо готові,

– розповів Мареска.

Також він зазначив, що наразі експериментує зі стартовим складом

"Рахім Стерлінг працює добре з першого дня. Ми просто пробуємо щось інше. Днями з Тайріком Джорджем, сьогодні – з Мішою Мудриком. Це для того, щоб побачити певні речі. Це не причина, чому Рахім не починає у стартовому складі", – додав Енцо Мареска.

У сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик відзначився за Челсі лише 7 забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик приєднався до Челсі взимку 2023 року. "Сині" віддали за українця 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів Шахтар може отримати бонусами.