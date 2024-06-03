Експомічник Гвардіоли офіційно став новим головним тренером клубу Мудрика

У понеділок, 3 червня, лондонське Челсі офіційно оголосив по зміну у тренерському кріслі. Команду Михайла Мудрика очолив 44-річний італійський коуч Енцо Мареска.

Англійський клуб уклав 5-річний контракт із новим головним тренером. Також у співпраці є опція можливого продовження угоди ще на один рік.

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Наступник Маурісіо Почеттіно

До своїх обов'язків Енцо Мареска приступить вже 1 липня.

Ми раді вітати Енцо у Челсі. Він зарекомендував себе як чудовий тренер, який здатний досягати вражаючих результатів із захоплюючим і впізнаваним стилем. Енцо справив на нас глибоке враження під час наших перемовин, що передували його призначенню. Його амбіції та трудова етика збігаються з амбіціями клубу. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з ним,

– розповіли у лондонському клубі.

Нагадаємо, що італійський тренер змінив на керуючій посаді Маурісіо Почеттіно, який очолював Челсі із 1 липня 2023-го року (51 проведений матч).

Цікаво, як із цим призначенням зміниться ігрова практика та доля Михайло Мудрика у складі "синіх".

У сезоні, що минув, 2023/2024 Челсі посіло 6-те місце у таблиці АПЛ, набравши 63 бали. "Аристократи" відібрались у Лігу конференцій-2024/2025.

Що відомо про нового тренера Челсі Енцо Мареску