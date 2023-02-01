Челсі оформило рекордний трансфер в АПЛ: він переплюнув 100-мільйонний перехід Мудрика

Лондонське Челсі продовжує дивувати гучними трансферами у зимове міжсезоння-2022/2023. 31 січня 2023 року "аристократи" оформити перехід Енцо Фернандеса.

22-річний аргентинський півзахисник застрибнув в останній потяг вагону під назвою лондонське Челсі. "Сині" продовжують розкидатись грошима заради покращення своєї позиції у турнірній таблиці в сезоні-2022/2023.

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Рекордне підписання для АПЛ

Після 20 зіграних матчів Челсі йде на незвичній для себе 10-й позиції, маючи у своєму активі 29 очок.

Перехід Енцо Фернандеса обійшовся лондонському клубу у космічну суму – 121 мільйон євро. Це на 21 мільйон більше, аніж Челсі заплатило за українського вундеркінда Шахтаря Михайла Мудрика, який вже встиг дебютувати за "аристократів".

Однак ця сума може зрости до 130 мільйонів за урахуванням бонусів. Енцо уклав контракт із лондонцями до кінця червня 2031 року.

Енцо Фернандес лише у липні 2022 року став футболістом Бенфіки. За "орлів" аргентинський футболіст провів 29 матчів. За даними Transfermarkt , вартість Фернандеса оцінена у 55 мільйонів євро.

Отримає користь від цього підписання й рідний клуб Енцо – аргентинський Рівер Плейт, який заробить 25% від суми трансферу.

Перехід аргентинського футболіста із Бенфіки у Челсі оновить рекордний трансфер в історії АПЛ.

Наразі офіційний сайт Челсі мовчить щодо підписання Фернандеса. Там остання новина про перехід Жоржинью в Арсенал. Це такий собі "подарунок" від "аристократів" за те, що вони забрали з-під носа у "канонірів" Мудрика.

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