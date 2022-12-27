Після двох поразок від Усика: Джошуа шукає нового тренера, який поверне його до перемог

Ентоні Джошуа продовжує шукати причину своїх останніх поразок від Олександра Усика. Британець знову буде у пошуках нового тренера.

Відомий американський тренер Роберто Гарсія більше не працюватиме з Ентоні Джошуа. 33-річний британець не сказав наставнику "до побачення", але зателефонував, щоб розповісти про свої майбутні плани.

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Гарсія: Не знаю чому, але в нього є команда менеджерів

Гарсія коротко розповів про розмову з Джошуа, який кинувся на пошуки нового наставника.

Кілька тижнів тому Ей Джей зателефонував мені та сказав, що приїде до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з іншими тренерами. Він хоче зрозуміти, як почуватиметься, працюючи з ними. Він ніколи не казав мені: "Я з тобою більше не працюю". Він ніколи не говорив: "Мені не подобається твій стиль",

– розповів Гарсія.

"Не знаю чому, але в нього є команда менеджерів, і вони так вирішили. Я поважаю його, але ще більше поважаю те, що він заздалегідь зателефонував мені і сказав, що буде в Сполучених Штатах у гостях в інших тренерів", – додав тренер.

Нагадаємо, що Гарсія почав співпрацювати з Джошуа напередодні другої зустрічі проти українця. Але і він не привів британця до перемоги. У серпні 2022 року Джошуа програв Усик у 12-раундовому реванші, зазнавши другої поразки поспіль.

47-річний наставник вже встиг підготувати багатьох чемпіонів світу, серед яких є Маркос Майдана, Хосе Рамірес та інші. Роберт Гарсія прищеплює своїм підопічним агресивний та атакувальний стиль боксу.