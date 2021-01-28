Джошуа – Ф'юрі: боксери зароблять шалений гонорар за перший бій

Уже найближчим часом, ймовірно, оголосять про найбільш очікуваний бій 2021 року між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Боксери мають підписати контракт у лютому.

Джерело: Daily Mail

Британські боксери визначать абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Джошуа виставить на кін титули WBA, WBO, IBF, а Ф'юрі – пояс WBC.

До слова Мені вистачить 2-3 раунди: Тайсон Ф'юрі дав прогноз на бій з Ентоні Джошуа

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів про організацію бою між британськими чемпіонами світу. За його словами, поєдинок хочуть провести у червні 2021 року.

Обидва бійця повинні отримати по 100 мільйонів доларів гонорару.

Першу чернетку контракту відправлено Бобу Арум, що, очевидно, добре. Контракт відображає позитивний характер обговорень, які ми вели щодо цього бою,

– сказав Хірн.

За словами Хірна, наразі слово за командою Тайсона Ф'юрі.

"Тепер ми чекаємо їх коментарів, перш ніж перейдемо до узгодження місця проведення. Ми сподіваємося підписати щось протягом наступних двох тижнів", – додав Хірн.

Статистика боксерів

Тайсон Ф'юрі провів 31 бій. В активі британця 30 перемог при одній нічиї з Деонтеєм Уайлдером. Ф'юрі ніколи не зазнавав поразок.

Водночас Ентоні Джошуа провів 25 поєдинків. В активі Ентоні 24 перемоги. Єдиної поразки Джошуа влітку 2019 року завдав Енді Руїс. Згодом Джошуа виграв у реванші.

. Формально бій Ф'юрі – Джошуа став можливим завдяки Олександру Усику. Українець, який є офіційним претендентом на титул WBO, що утримує Джошуа, пішов назустріч британцям. Зокрема, Усик, ймовірно, проведе проміжний бій з Джо Джойсом.