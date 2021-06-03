Світоліна здолала Лі та вийшла в 1/16 фіналу Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна 3 червня провела матч 1/32 фіналу Ролан Гаррос. Українка перемогла американку Енн Лі.

Енн Лі (США) – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (0:6, 4:6)

Тенісистки провели на корті 1 годину 15 хвилин. Еліна Світоліна у двох сетах впоралась із американкою.

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Українка видала чудовий перший сет, взявши його під нуль. Шість поспіль геймів залетіли у скарбничку першої ракетки України. 26-річна тенісистка зробила одну подачу на виліт та жодного разу не помилилась на власних м'ячах. П'ятий гейм видався дуже напруженим. Еліна змогла завершити гейм лише за четвертим брейком.

Останній шостий гейм у партії Світоліна взяла під нуль – 0:6. Показник виграних очок на першій подачі був дуже високим – 86%.

Другий сет був значно складнішим для українки. Шоста ракетка світу повністю провалила старт партії – три поспіль програні гейми. Один із них був на подачі нашої тенісистки. Лі ще зміцнила свою перевагу та наблизилась до того, щоб перевести зустріч у третій сет – 4:1. Світоліна не стримувала емоцій на корті, що неабияк розізлило українку. Еліна взяла п'ять геймів поспіль та довела зустріч до перемоги – 4:6.