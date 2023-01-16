Святкували день народження доньки: емоційне відео зі вцілілої жовтої кухні у Дніпрі до удару
Російські загарбники 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. У мережі показали квартиру загиблого тренера з боксу Михайла Кореновського до та після прильоту ракети.
Російська ракета забрала життя 35 мешканців будинку, серед них двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 – поранені. З-поміж поранених 14 дітей, пише 24 Канал.
До теми Внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру загинув тренер з боксу Кореновський
У мережі показали квартиру загиблого у Дніпрі тренера
Одним зі загиблих в Дніпрі внаслідок ракетного удару росіян по житловому будинку став тренер з боксу Михайло Кореновський. Він був головним тренером збірної Дніпропетровської області та заслуженим тренером України з боксу.
Після ракетного удару по багатоповерхівці деякі квартири частково вціліли. У мережі активно поширюється світлина квартири сім'ї, де вціліла кухня.
На фото можна помітити зруйновану зовнішню стіну приміщення кухні, на столі якої залишилась неушкодженою посудина з фруктами.
Як виглядає квартира зараз / Фото з соцмереж
Згодом у мережі поширили відео з цієї самої кухні, яке було зняте до обстрілу. Там проживав Михайло Кореновський разом зі своєю родиною.
На кадрах сім'я святкувала день народження доньки. Донька тренера радісно задувала свічки, батьки цілували та обіймали своїх дітей. Точна дата зйомки невідома.
У Михайла Кореновського залишилися дружина та двоє діток. У момент вибуху вони були на вулиці, чекали на свого батька.
Як родина святкувала день народження доньки: дивіться відео
Що відомо про ракетний удар Росії по Дніпру
- Російські окупанти 14 січня завдали масованого ракетного удару по Україні. Загарбники влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.
- Майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція у Дніпрі. Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих.
- Станом на ранок 16 січня відомо:
- врятовано 39 осіб – з них 6 дітей,
- загинуло 35 осіб – з них 2 дитини,
- травмовано 75 осіб – з них 14 дітей,
- безвісно зниклі – 46 осіб, з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується.
- Пошук людей під завалами триває.