Ледь стримав сльози: відео емоційного прощання Моурінью з вболівальниками

Сьогодні, 16 січня, римська Рома оголосила про звільнення португальського тренера Жозе Моуріньо. Тепер команду очолюватиме легендарний Даніеле Де Россі.

Моурінью емоційно попрощався з вболівальниками Роми після свого звільнення з посади головного тренера клубу. У мережі поширили відео, як португалець на автомобілі покидає тренувальну базу клубу.

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Зворушливе прощання

Біля виїзду Моурінью зупинився, аби сфотографуватися з вболівальниками. На відео видно, що екснаставник виглядав засмученим, насилу стримуючи сльози.

Після того як Моурінью рушив далі, фанати почали скандувати його ім'я.

Зворушливе прощання Моурінью з вболівальниками: дивіться відео

Скільки Рома заплатить тренерові

Португальський тренер керував Ромою з травня 2021 року, завоювавши з командою Лігу Конференцій у 2022 році та дійшовши до фіналу Ліги Європи у 2023 році, де римляни у серії пенальті програли Севільї.

Цікавим є факт, що звільнення "Особливого" є не відставкою, а саме звільненням, тому Рома зобов'язана виплатити Моуріньо зарплату за залишок його контракту.

На щастя для клубу, контракт тренера діяв до літа 2024 року, але навіть за цей період компенсація становить значну суму. За даними Calcio e Finanza, відсторонення Жозе Моуріньо обійдеться Ромі приблизно в 9 мільйонів євро.