Боксер, який несподівано закінчив кар'єру, емоційно відреагував на анонс бою Берінчика
Джерело:твіттер Шакура Стівенсона
Американський боксер Шакур Стівенсон відреагував на оголошення бою між українцем Денисом Берінчиком та мексиканцем Емануелем Наваррете. Його коментар був досить таки емоційним.
У своїх соцмережах він опублікував гнівний пост про майбутній бій. Однак Стівенсон не пояснив своє невдоволення поєдинком Берінчик – Наваррете.
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Гнівний коментар Стівенсона
"Це огидно. Огидне лайно, мій ніг**р", – написав Стівенсон.
Після цього Шакур заявив, що йде з боксу.
"Я офіційно йду з боксу. Я буду вічно займатися у спортзалі, удосконалюючи свою майстерність та допомагаючи наступному поколінню стати великим і втілювати свої мрії.
Я не підтримую цю слабку боксерську гру", – сказав Шакур.
Серйозність намірів Стівенсона наразі невідома.
Що відомо про бій Берінчик – Наваррете
- Чемпіон WBO International Берінчик готується вийти на ринг проти володаря пояса WBO в другій напівлегкій вазі, Наваррете. Командам боксерів дали 15 днів для узгодження умов та дати поєдинку. Якщо домовленості не буде досягнуто, організація проведе промоутерські торги.
- Берінчик, який є непереможеним у професійному боксі (18 перемог, 9 нокаутів), востаннє бився в серпні торік, перемігши Ентоні Їгіта. Наваррете в листопаді звів унічию бій проти Консейсао.
- Планується, що чемпіонський бій відбудеться навесні, розглядають декілька локацій: в Сполученому Королівстві, США та Саудівській Аравії.