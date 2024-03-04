Костюк зі сльозами на очах згадала про Україну після фіналу турніру в США: емоційне відео
Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала поразку від Кеті Бултер з Великої Британії у фіналі турніру WTA 500 у Сан-Дієго. Вона зі сльозами на очах згадала про Україну.
Свою промову Костюк розпочала з подяки вболівальникам, які прийшли на трибуни, а також вболівали за неї перед телевізорами. Тенісистка згадала про свою родину, яка залишилася вдома, тут вона вже не могла стримати сліз, пише 24 Канал.
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Емоційна промова Костюк після матчу
"Я не хочу вас засмучувати, вибачте. Перш за все, я хочу подякувати моїй родині вдома. Останні кілька ночей були важкими для України й дуже… вибачте
Моя сім’я зараз перебуває в Україні, і я не знаю, що буде завтра. Але немає нікого, хто пожертвував більшим заради моєї кар’єри, ніж вони. Я хочу присвятити цей маленький трофей їм. Я хочу, щоб вони якомога частіше бачили, як я перемагаю. Цей трофей для них
– сказала вона.
Також Марта привітала свою суперницю з перемогою: "Ти пройшла довгий шлях, щоб потрапити сюди".
"Дякую моїй команді, яка зі мною. Вибачте, що не отримала сьогодні дошку для серфінгу, я виграю її наступного року. Ми пройшли довгий шлях", – додала українка.
Емоційна промова Костюк після поразки у фіналі: дивіться відео
Як виступила Костюк на турнірі у Сан-Дієго
- Костюк пройшла через чотирьох суперниць, щоб дістатися до свого першого фіналу турніру категорії WTA 500. У півфіналі вона здобула свою найбільш вражаючу перемогу у кар'єрі, обігравши п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу.
- У фіналі Костюк зіткнулася з першою ракеткою Великої Британії Кеті Бултер, яка також дебютувала у фіналі турніру WTA 500 у своїй кар'єрі. Це була перша зустріч між тенісистками у рамках основного туру.