Емоції переповнюють, – Магучіх радіє "бронзі" на своїй дебютній Олімпіаді

Ярослава Магучіх 7 серпня принесла Україні бронзову медаль у стрибках у висоту. Українська легкоатлетка покидає Токіо не з порожніми руками.

Пост вдячності від Магучіх

Для 19-річної легкоатлетки Олімпійські ігри у Токіо були дебютними у кар'єрі. Ярослава Магучіх вже з першої Олімпіади везе бронзову нагороду.

До теми Українка Магучіх здобула "бронзу" на Олімпіаді зі стрибків у висоту

Українка виклала пост у своєму акаунті в інстаграмі, у якому подякувала усім за підтримку. Стрибунка у висоту не стримувала емоцій і після свого виступу. Вона з "синьо-жовтим" прапором пройшлась у секторі та привітала суперниць із нагородами.

Моя перша Олімпіада. Емоції переповнюють мене. Я вдячна всім за підтримку і привітання,

– написала Магучіх.