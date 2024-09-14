Ексголкіпер збірної Італії спрогнозував кількість голів Довбика у Ромі

Артем Довбик, новачок Роми, найбільш обговорювана особистість у Італії та Серії А. Ексворотар лондонського Арсенала висловив свою думку щодо українського форварда.

Колишній воротар Арсенала, Еміліано Вівіано, оцінив гру Артема Довбика у складі "вовків". Ексголкіпер збірної Італії поділився прогнозом щодо кількості забитих голів українським нападником в Серії А.

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Довбик може забити 15 голів у Серії А

Еміліано Вівіано поділився думкою про те, скільки український голеадор римлян зможе забити у сезоні-2024/2025. Ексголкіпер Арсенала підкреслив, що знає Артема завдяки його виступам у елітному дивізіоні Іспанії.

Колишній воротар збірної Італії відзначив сильні сторони Довбика, зазначивши його майстерність, силу. Також Вівіано відмітив хорошу гру Артема за межами карного майданчика.

Я говорив про це з Даніеле де Россі, і я думаю, що він може добре виступати в Серії А. Думаю, він може забити 15 голів,

– сказав Вівіано.

Нагадаємо, що Артем Довбик перейшов у Рому у серпні 2024 року. Римляни заплатили за нападника 30 мільйонів євро каталонській Жироні. Контракт українця з "вовками" діє до літа 2029 року.

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У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 3 матчі за Рому, але не відзначився результативними діями. У наступному турі Серії А підопічні Даніеле де Россі зіграють у гостьовому поєдинку проти Дженоа. Дата та час проведення гри – 15 вересня, о 13:30 за київським часом.