Світоліна знялася з турніру WTA в Італії: що сталося

Друга ракетка України Еліна Світоліна знялася з турніру WTA в італійському Палермо. Все через проблеми зі здоров'ям.

У суботу, 13 липня, в місті Палермо розпочався Міжнародний жіночий тенісний турнір. Це один з останніх турнірів перед Олімпіадою-2024.

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Світоліна знялася з турніру в Італії

Пресслужба змагань опублікувала звернення української тенісистки, у якому вона повідомила, що пропустить турнір.

За порадою моєї медичної команди та фізіотерапевта я не зможу виступити у Палермо. Насправді я чекала, щоб зіграти для такої чудової публіки, як у Палермо, але мушу стежити за своїм здоров'ям. Сподіваюся повернутися до змагань туру WTA так скоро, наскільки я буду фізично здатною для цього. Дякую всім за підтримку та розуміння,

– йдеться у повідомленні Світоліної.

У 2023 році Еліна Світоліна також знялася з Міжнародного жіночого тенісного турніру, однак причиною тоді була необхідність проаналізувати поразку від Маркети Вондроушової у півфіналі Вімблдону.

Відзначимо, що турнір у Палермо триватиме до 21 липня і його призовий фонд становить 267 тисяч доларів.