Зіграла за Україну вперше за 3 роки: Світоліна здобула важливу перемогу в Кубку Біллі Джин Кінг

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла румунку Жаклін Крістіан. Зустріч відбулася в межах протистояння національних команд на Кубку Біллі Джин Кінг.

Еліна Світоліна – Жаклін Крістіан – 6:3, 7:5

Напередодні жіноча збірна України з тенісу розпочала матч кваліфікації до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Румунії. У другому матчі на корт у Флориді (США) вийшли Еліна Світоліна та Жаклін Крістіан.

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Світоліна принесла України друге очко

Матч пройшов досить непросто для Еліни. У першому сеті вона перемогла з рахунком 6:3, а в другому віддала суперниці одразу п'ять геймів. Однак головне, що у підсумку українка вирішила питання про переможця вже в двох сетах.

Варто зазначити, що Світоліна виграла свій 15-й одиночний матч у Кубку Біллі Джин Кінг. Також у пасиві в Еліни є вісім поразок.

Матчбол Еліни Світоліної

Світоліна зіграла за збірну вперше з квітня 2021 року, коли брала участь у домашньому матчі Кваліфікації проти Японії, який проходив у Чорноморську.

Тож після першого ігрового дня Україна виграє в Румунії із рахунком 2:0 завдяки перемогам Світоліної та Цуренко. Другий ігровий день стартує сьогодні, 13 квітня, о 18:00 за Києвом.

Першими зіграють перші номери збірних: Еліна Світоліна та Ана Богдан. Якщо Світоліна переможе, Україна здобуде дострокову перемогу 3:0.

Відеоогляд матчу Еліна Світоліна – Жаклін Крістіан