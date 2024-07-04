Виграла на класі: Світоліна перемогла німкеню Німаєр і вийшла в третій раунд Вімблдону

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує успішно виступати на трав'яних кортах Вімбдону. У 1/32 фіналу суперницею українки була представниця Німеччини Юле Німаєр.

Еліна Світоліна – Юле Німаєр 2:0 (6:3, 6:4)

Тенісистки раніше жодного разу не зустрічалися в турнірах. У попередньому раунді Юле Німаєр розгромила Вікторію Голубич зі Швейцарії, пише 24 Канал.

Читайте також Неймовірний камбечище: перша ракетка України в шаленому матчі пробилася у третє коло Вімблдона

Як зіграла Світоліна

У стартовій партії Еліна повела в рахунку після двох геймів. Проте Німаєр зуміла вирівняти гру. За рахунку 3:3 українка взяла три поспіль гейми, завершивши сет – 6:3.

Початок другої партії знову був за українською тенісисткою. Світоліна впевнено вела в рахунку після семи геймів – 5:2. Згодом німкеня скоротила розрив до мінімуму – 5:4. Та все ж Еліна зуміла закрити партію бей тайбрейку.

У підсумку Світоліна здобула другу перемогу на Вімблдоні-2024. Для цього другій ракетці України знадобилося трохи більше як година.

Відеоогляд матчу Світоліна – Німаєр

У 1/16 фіналу українка зустрінеться з 10-ю ракеткою світу Онс Жабер.

Нагадаємо, що у попередньому розіграші Вімблдону Світоліна дійшла до півфіналу. У третьому колі Україну також представлять Марта Костюк і Даяна Ястремська.