Світоліна із чорною стрічкою зіграла на Вімблдоні та не стримала сліз через удар по Україні

У понеділок, 8 липня, Еліна Світоліна зіграла матч з китаянкою Сінь Ю Ван в межах 1/8 фіналу Вімблдона. Українська тенісистка пробилась до чвертьфіналу британського "мейджора".

Вранці 8 липня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Зокрема внаслідок удару пошкоджено дитячу лікарню "Охматдит".

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Світоліна зіграла матч з чорною стрічкою

На гру четвертого кола Вімблдонського турніру українська тенісистка вийшла з траурною міткою на грудях. Таким чином, Еліна Світоліна привернула увагу світової спільноти до ранкової атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Коли тенісистка давала коментар після матчу, то не змогла стримати сліз.

Без сумніву, це була гарна гра. Але це був складний день для українців. Тому так, було не так вже просто зосередитися на грі. З самого ранку було дуже важко читати новини, виходити на корт – надзвичайно важко. Тож я рада, що зіграла та здобула перемогу,

– зазначила українка.

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Станом на зараз кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Києву сягає 22 людини. Ще 82 отримали поранення.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Вімблдону Еліна Світоліна зіграє з Єлєною Рибакіною із Казахстану.