Світоліна достроково завершила сезон: тенісистка прокоментувала припинення виступів

Невід'ємної частиною кар'єри спортсменів є травми, яких неможливо уникнути. Експерша ракетка України достроково завершила сезон у зв'зяку з пошкодженням.

Еліна Світоліна, топ-30 у рейтингу Жіночої тенісної асоціації, оголосила про дострокове завершення сезону. Українська тенісистка згадала визначні моменти своїх виступів у цьому році.

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Непоганий сезон для Світоліної закінчився

Експерша ракетка України розповіла, що в неї видався непоганий сезон, але вона вимушена завершити його через травму. Еліна Світоліна, відзначила, що попри пошкодження місце у топ-30 рейтингу WTA – це хороший результат.

На питання про Олімпіаду-2024 тенісистка відповіла, що підійшла до змагань не на піку своєї форми. Зі слів 29-річної спортсменки, незважаючи на те, що вона не змогла здобути медаль, були класні перемоги.

Після дострокового завершення сезону Еліна планує відновлюватись. Тенісистка хоче підійти до нових ігор у найкращій формі.

Я була травмована, я не відіграла так, як хотіла. Хотілося більше, хотілося зіграти краще. Зараз буду заліковувати свої травми. Сподіваюся, що зможу почати свій сезон краще,

– сказала Світоліна.

У цьому році експерша ракетка України взяла участь у фіналі змагань WTA 250 в Окленді, чвертьфіналі "Вімблдону". Також тенісистка зіграла у четвертому колі Australian Open, US Open та "Ролан Гаррос". На Олімпіаді-2024 у Парижі Світоліна завершила виступи у 1/8 фіналу.