Це велике розчарування, – Світоліна про прикре фіаско на Australian Open-2021

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти до чвертьфіналу Australian Open-2021. В 1/8 фіналу титулована українка програла Джессіці Пегулі.

Після поєдинку на пресконференції 26-річна Світоліна прокоментувала поразку.

До теми Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал Australian Open, програвши доньці мільярдера: відео

Українка заявила про фізичні проблеми та розповіла, що не могла сконцентруватися на грі.

У цілому я просто не могла сфокусуватися, не могла впоратися з якимись розіграшами, робила дуже багато помилок, мені не вистачало концентрації,

– сказала українка.

Пару днів у мене були труднощі

Світоліна програла Пегулі перший сет і поступалася в другому, однак змогла вирівняти рахунок

"Я вже багато років граю, провела різні матчі, тому я знаю, що завжди є шанс повернутися. Я намагалася боротися. У другій партії я відігралася з раннього брейка, я завжди готова поборотися. Іноді просто не складається. Це дуже засмучує, тому що до цього я відчувала себе дуже добре. І коли стається такий день – це велике розчарування", – розповіла Еліна.

Українка заявила, що не могла адаптуватися під гру Пегули.

"Вона досить плоско пробиває, найчастіше м'ячі після її ударів просто ковзають повз тебе, як це було сьогодні. Я не могла адаптувати свою гру під такі удари", – зазначила тенісистка.

Також Світоліна розповіла, що мала деякі труднощі, які впродовж декількох днів прагнула побороти.

Пару днів у мене були труднощі, я намагалася їх перебороти. Навіть якщо ти граєш добре, все одно якісь речі можуть бути присутніми. Я намагалася залишити їх осторонь. Це був такий день, коли я майже змогла повернутися у матч, намагалася знайти свою гру і настрій. Але за підсумком не завжди трапляється так, як хочеться,

– резюмувала Світоліна.