Неприємне розчарування: Світоліна з тріском провалила старт трав'яного сезону

Еліна не змогла показати нічого проти чеської тенісистки з шостого десятка рейтингу WTA. За всю гру українка взяла лише два гейми.

Еліна Світоліна (Україна) – Лінда Фругвіртова 0:2 (2:6, 0:6)

У англійському Бірмінгемі стартував жіночій турнір з тенісу. На трав'яне змагання категорії WTA250 заявилось п'ять українок, але Даяна Ястремська та Леся Цуренко не пройшли кваліфікацію, пише 24 канал.

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Таким чином, в основну сітку потрапили лише троє – Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Еліна Світоліна. Остання потрапила напряму на турнір завдяки Wild Card від організаторів.

На старті Еліні випала ненайсильніша опонентка – дев'ята ракетка Чехії Лінда Фругвіртова. Дівчина йде на 57 місці у рейтингу WTA, тоді як сама Світоліна – 73-тя.

Повний провал Світоліної

Букмекери вважали українку явною фавориткою у парі. Втім гра явно не вдалась для Еліни. У двох сетах наша тенісистка взяла лише два гейми і без шансів поступилась Лінді.

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Фругвіртова виграла останній сет вчисту. Загалом же вона зробила два ейси та взяла більш ніж вдвічі більше очок за Еліну. Таким чином українка вилетіла вже у першому ж раунді.

Ангеліна Калініна (Україна) – Аліша Паркс (Велика Британія) 2:0 (6:4, 6:4)

Тим часом на турнірі залишаються Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Перша переграла у першому раунді британу Алішу Паркс. При цьому суперниця Калініної виконала аж 12 ейсів, але це їй не допомогло.

У наступному раунді протистоятиме іншій британці – Гаррієт Дарт або Джоді Берредж. Першій Ангеліна не так давно програвала у Ноттінгемі. У свою чергу Костюк в першому колі гратиме із тенісисткою з Росії Анастасією Потаповою (№21 WTA).