Еліна Світоліна показала ідеальну фігуру в купальнику: фото

13 серпня 2021 , 20:54
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Еліни Світоліної

26-річна українська тенісистка Еліна Світоліна, яка завоювала бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, показала, як засмагає в купальнику.

Українка перебуває в Монреалію Відповідне фото Світоліна виклала в інстаграмі.

Дивіться також Світоліна піднялася в топ-5 рейтингу WTA та стала лідеркою за часом перебування в першій десятці

"Завжди тримай голову поверненою до сонця", – прокоментувала Еліна стильне фото.

Світоліна програла перший матч на турнірі в Монреалі

  • Еліна Світоліна зазнала поразки у своєму першому матчі на турнірі National Bank Open в Монреалі (Канада). Вона поступилася британці Йоханні Конте.
  • У поточному сезоні це вже п'ята поразка українки після виграшу першого сету. Раніше це траплялося набагато рідше. Втім, як і камбеки самої Еліни.
  • Це була шоста зустріч тенісисток, британка перемогла вперше.
Автор: Юрій Семенюк