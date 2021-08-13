Еліна Світоліна показала ідеальну фігуру в купальнику: фото
13 серпня 2021 , 20:54Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Еліни Світоліної
26-річна українська тенісистка Еліна Світоліна, яка завоювала бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо, показала, як засмагає в купальнику.
Українка перебуває в Монреалію Відповідне фото Світоліна виклала в інстаграмі.
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"Завжди тримай голову поверненою до сонця", – прокоментувала Еліна стильне фото.
Світоліна програла перший матч на турнірі в Монреалі
- Еліна Світоліна зазнала поразки у своєму першому матчі на турнірі National Bank Open в Монреалі (Канада). Вона поступилася британці Йоханні Конте.
- У поточному сезоні це вже п'ята поразка українки після виграшу першого сету. Раніше це траплялося набагато рідше. Втім, як і камбеки самої Еліни.
- Це була шоста зустріч тенісисток, британка перемогла вперше.