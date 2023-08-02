Еліна Світоліна знищила першу ракетку Росії на престижному турнірі у Вашингтоні

Найкраща тенісистка України не мала проблем із Дар'єю Касаткіною, яка виступає під нейтральним прапором. Для Еліни це вже восьма перемога над росіянкою.

Еліна Світоліна (Україна) – Дар'я Касаткіна 2:0 (6:2, 6:2)

У Вашингтоні набирає обертів престижний жіночий турнір категорії WTA500. З українок до другого кола пройшли Еліна Світоліна та Марта Костюк, пише 24 канал.

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Першій ракетці країни довелось зустрітися із "нейтральною" Дар'єю Касаткіною, яка є найкращою тенісисткою Росії. Дівчата сім разів зустрічались одна з одною і всі сім поєдинків залишились за українкою.

Цього разу Еліна знову підтвердила свою перевагу над 11-им номером WTA. Перший сет суперниці почали за рівної гри, але за рахунку 2:2 Світоліну прорвало і вона взяла чотири гейми поспіль, вирвавши сет.

У другому справа у українка пішла куди легше. Касаткіна програла чотири перші гейми, після чого змогла двічі трумфувати. Втім перемога від Світоліної нікуди не ділась. Це вивело її у чвертьфінал на переможницю "американської" дуелі Джессіка Пегула – Пейтон Стернс.

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У свою чергу Марта Костюк свою гру другого кола у Вашингтоні проведе завтра, 3 серпня. Її суперницею стане француженка Каролін Гарсія, яка йде шостою в рейтингу WTA.